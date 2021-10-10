Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку — его обвиняют в коррупции

Глава австрийского правительства Себастьян Курц подал в отставку. Решение канцлер принял на фоне расследования, которое ведет в отношении него антикоррупционная прокуратура.

По словам политика, он сделал «непростой шаг», так как многие соратники советовали «не поддаваться оппозиции и нашему партнеру по коалиции». Курц отверг выдвинутые обвинения в коррупции, назвав их «ложными».

Вместе с тем, подчеркнул он, покидать пост руководителя Австрийской народной партии не намерен и продолжит свою политическую карьеру в качестве депутата парламента.

И.о. главы Кабинета министров назначен министр иностранных дел Александр Шалленберг.

На этой неделе в офисах Австрийской народной партии, канцлера и Минфина прошли обыски , напоминает euronews.com . Расследование проводится в отношении девяти человек — их подозревают в злоупотреблении доверием и взяточничестве. По мнению следствия, что бюджетные средства использовались для финансирования соцопросов с положительными оценками в интересах партии и для их дальнейшей публикации на ресурсах частного издания «Эстеррайх» за финансовое вознаграждение. В АНП назвали обыски «инсценировкой политических оппонентов».