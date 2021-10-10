Партия премьера Бабиша проиграла парламентские выборы в Чехии

Оппозиционная коалиция «Вместе» выиграла парламентскую избирательную кампанию в Чехии. Это стало известно после обработки 100% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Альянс, в который вошли Гражданская демократическая партия, «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» и партия «Традиция Ответственность Процветание 09» набрал 27,79%. Центристское движение премьер-министра Андрея Бабиша АНО 2011 («Акция недовольных граждан») — 27,12%.

Глава правительства уже признал поражение.

Также в парламент прошли: левоцентристская оппозиционная коалиция из Чешской пиратской партии и центристского движения «Старосты и независимые», набравшие суммарно 15,62% голосов.

Как отмечает DW , впервые в истории Чехии в высшем законодательном органе стране не будет Коммунистической партии Чехии и Моравии, которая получила лишь 3,6% (проходной порог — 5%).

Таким образом, в новом парламенте места распределятся следующим образом:

«Вместе» — 72;

АНО — 71;

Чешская пиратская партия/«Старосты и независимые» — 37;

Евроскептическая партия/партия «Свобода и прямая демократия» — 20.

Явка на выборах в парламент Чехии в 2021 году составила 65,43%.