Партия премьера Бабиша проиграла парламентские выборы в Чехии
Оппозиционная коалиция «Вместе» выиграла парламентскую избирательную кампанию в Чехии. Это стало известно после обработки 100% голосов избирателей, принявших участие в выборах.
Альянс, в который вошли Гражданская демократическая партия, «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» и партия «Традиция Ответственность Процветание 09» набрал 27,79%. Центристское движение премьер-министра Андрея Бабиша АНО 2011 («Акция недовольных граждан») — 27,12%.
Глава правительства уже признал поражение.
Также в парламент прошли: левоцентристская оппозиционная коалиция из Чешской пиратской партии и центристского движения «Старосты и независимые», набравшие суммарно 15,62% голосов.
Как отмечает
Таким образом, в новом парламенте места распределятся следующим образом:
- «Вместе» — 72;
- АНО — 71;
- Чешская пиратская партия/«Старосты и независимые» — 37;
- Евроскептическая партия/партия «Свобода и прямая демократия» — 20.
Явка на выборах в парламент Чехии в 2021 году составила 65,43%.