Политзаключенным музыкантам группы Irdorath продлили срок содержания под стражей, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Владимиру и Надежде Калач содержание под стражей продлили на месяц, Петру Марченко и Юлии Марченко (Юницкой), Антону Шнипу — на три месяца.

Музыкантов фэнтези-фолк-группы Irdorath задержали 2 августа на даче, где они праздновали день рождения вокалистки Надежды Калач. Задержанных подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), в связи с их музыкальными выступлениями на массовых протестных шествиях в августе 2020 года.

Пресс-служба МВД назвала музыкантов «группой «волынщиков», участвовавшей в акциях протеста. «В августе прошлого года группа «волынщиков» неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан. Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров», — говорилось в сообщении.