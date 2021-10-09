Украинские силовики проводят на границе с Беларусью спецоперацию

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В районе украинско-белорусской границы в Черниговской области проходит совместная операция «Кордон-2021».

Фото МВД Украины

Как сообщили в МВД, гвардейцы в/ч 3082 совместно с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции «обеспечивают усиление мероприятий по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на данном участке».

Отмечается, что совместные наряды осуществляют проверку транспорта и документов на контрольно-пропускных пунктах, патрулируют речные участки границы с использованием малых пограничных кратеров, а также проводят обход пограничной территории.

 

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Тэги: Беларусь-Украина-граница

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