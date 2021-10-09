В страны ЕС за сутки не впустили 607 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 607 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 8 октября было зафиксировано 553 попытки незаконного пересечения границы с белорусской территории. Задержаны восемь иностранцев: граждане Ирака (4), Конго (3) и Гвинеи (1), остальных в страну не впустили. С начала месяца нелегальные мигранты предприняли 4,3 тысячи попыток проникновения в Польшу, с начала года — 15,8 тысячи.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 47 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 8 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 15 иностранцами. Задержанных нет.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.574 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: