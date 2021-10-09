На воскресенье в республике объявлен желтый уровень опасности
По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью ожидается неблагоприятное погодное явление, из-за которого объявлен желтый уровень опасности.
Как сообщает Белгидромет, в большинстве районов ожидаются заморозки 0..-6°С. В столице ночью ожидаются заморозки 0..-2°С.
МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.
«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.
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