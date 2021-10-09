На воскресенье в республике объявлен желтый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью ожидается неблагоприятное погодное явление, из-за которого объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в большинстве районов ожидаются заморозки 0..-6°С. В столице ночью ожидаются заморозки 0..-2°С.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.

Ранее сообщалось, что сегодня в Беларуси погоду формирует антициклон с центром над севером Беларуси.