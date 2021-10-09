Транспортный коллапс продолжается — на границе огромные очереди

/ Общество
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Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза не уменьшаются.

По данным Госпогранкомитета, на белорусской стороне своей очереди на выезд ожидает около 2600 большегрузных автомобилей.

Литва:

  • Каменный Лог — более 450;
  • Котловка — более 370;
  • Бенякони — более 320;
  • Привалка — более 300;
  • Видзы — более 130.    

Польша:

  • Козловичи — более 500;
  • Брузги — более 150;
  • Берестовица — более 100.

Латвия:

  • Урбаны — более 160;
  • Григоровщина — более 130.

 

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Тэги: очереди фур на границе