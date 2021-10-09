Транспортный коллапс продолжается — на границе огромные очереди

Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза не уменьшаются.

По данным Госпогранкомитета, на белорусской стороне своей очереди на выезд ожидает около 2600 большегрузных автомобилей.

Литва:

Каменный Лог — более 450;

Котловка — более 370;

Бенякони — более 320;

Привалка — более 300;

Видзы — более 130.

Польша:

Козловичи — более 500;

Брузги — более 150;

Берестовица — более 100.

Латвия:

Урбаны — более 160;

Григоровщина — более 130.