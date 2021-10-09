Транспортный коллапс продолжается — на границе огромные очереди
Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза не уменьшаются.
По данным Госпогранкомитета, на белорусской стороне своей очереди на выезд ожидает около 2600 большегрузных автомобилей.
Литва:
- Каменный Лог — более 450;
- Котловка — более 370;
- Бенякони — более 320;
- Привалка — более 300;
- Видзы — более 130.
Польша:
- Козловичи — более 500;
- Брузги — более 150;
- Берестовица — более 100.
Латвия:
- Урбаны — более 160;
- Григоровщина — более 130.