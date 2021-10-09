COVID-19. В Беларуси официально повторены суточные рекорды заболеваемости и смертности

/ Общество
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За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.998 пациентов с COVID-19 — это повторение суточного рекорда заболеваемости коронавирусом.

Фото pexels.com

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, выписано 1.333 человека, умерли 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда умерших).

8 октября было зафиксировано 1.995 новых случая коронавируса, 7 октября — 1.983, 6-го — 1.991, 5-го — 1.978, 4-го — 1.872, 3-го — 1.899, 2-го — 1.998, 1-го — 1.993, 30 сентября — 1.989.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 555.793 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 531.186 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.275 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41.809 тестов на коронавирус (днем ранее — 41.577). Всего в стране проведено 8.817.406 тестов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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