Глава ПАСЕ: необходимо комплексно урегулировать ситуацию с мигрантами на границах стран ЕС с Беларусью

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс заявил о необходимости комплексным образом урегулировать ситуацию с мигрантами, возникшую на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, посвященном выступлениям главы организации в ходе его трехдневного визита в Польшу.

Дамс, в частности, «особо упомянул критическую ситуацию на границе Польши с Беларусью».

Глава ПАСЕ осудил происходящее и «призвал к срочному урегулированию на основе целостного и комплексного подхода, расширения регионального и европейского сотрудничества». Он подчеркнул, что это должно быть сделано «при полном соблюдении прав человека и гуманитарных принципов, а также прав беженцев, в частности права на предоставление убежища». Глава ПАСЕ также считает необходимым «содействовать региональному и европейскому сотрудничеству в качестве ответа на гибридные конфликты».

Как отмечает пресс-служба ПАСЕ, во время пребывания в Варшаве Дамс встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, с которой «обсудил практические пути стимулирования демократических преобразований в Беларуси и важную роль, которую ПАСЕ должна сыграть в этом процессе».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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