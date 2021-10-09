ГАИ на выходных проводит спецмероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории страны специальное мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Как сообщается, экипажи ДПС усилят контроль за «недопущением нарушений на участках автодорог, улиц, где есть риск совершения наездов на пешеходов». Кроме этого, будут проводиться рейды по «изъятию нетрезвых пешеходов», которые «передвигаются по проезжей части, а также без световозвращающих элементов».

За нарушение пешеходами ПДД предусмотрен штраф от одной до трех базовых величин (если же пешеход в момент правонарушения находился в состоянии опьянения — от трех до пяти).

Также, в связи с «участившимися случаями управления транспортом водителями в нетрезвом виде, а также совершенных ДТП, с нетрезвыми водителями», сотрудники ГАИ на выходных будет работать в усиленном режиме. На улицы будут выведены дополнительные экипажи.

Места несения службы будут приближены к увеселительным заведениям, а также торговым объектам, осуществляющих круглосуточную продажу алкоголя.

В ГАИ напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения несет за собой штраф от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления сроком от 3 до 5 лет. За повторное такое управление в течение года нарушителю уже грозит уголовная ответственность с конфискацией транспорта и ограничением либо лишением свободы.