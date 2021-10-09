Белорусскую власть вновь призвали к отмене смертной казни

Европейский союз и Совет Европы вновь призвали власти Беларуси к отмене смертной казни в заявлении по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни, который отмечают 10 октября.

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«Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, противоречащим праву на жизнь. Его отмена необходима для обеспечения уважения человеческого достоинства», — подчеркивается в заявлении, подписанном главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Отмена смертной казни — это прежде всего вопрос политической воли. Мы приветствуем тот факт, что число стран, в которых по-прежнему казнят людей, продолжает сокращаться. В прошлом году казни не проводились в 176 странах, что составляет 91% государств — членов ООН. Каждый год предпринимаются новые шаги в направлении глобальной отмены смертной казни. 8 октября Сьерра-Леоне отменила смертную казнь. В этом году в США произошла еще одна отмена смертной казни: в штате Вирджиния. Намерение президента Байдена отменить смертную казнь на федеральном уровне в Соединенных Штатах, а также мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, введенный генеральным прокурором США, являются важными шагами на будущее. Армения ратифицировала второй факультативный протокол об отмене смертной казни, а Казахстан находится в процессе завершения его ратификации. Мы призываем Беларусь двигаться к отмене смертной казни», — подчеркивается в документе.

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

28 сентября в ходе расширенного заседания конституционной комиссии Александр Лукашенко вновь выразил свою позицию по вопросу сохранения в стране возможности применения смертной казни. Он заявил, что такое решение можно принять лишь по итогам референдума.

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение [смертной казни]», — сказал Лукашенко. Он согласился с мнением, что соответствующий вопрос надо отнести на будущее: «Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать».

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