В Минске на ТЭЦ-3 произошла авария на трубопроводе

Сегодня ночью на Минской ТЭЦ-3 случилась авария. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, в 01:25 произошел «порыв экранного трубопровода энергетического котла». В результате происшествия, была «прекращена подача пара для обеспечения процесса пастеризации продукции» на два столичных предприятия: молочный завод №1 и «Криница».

Как отметили ремонтники, предварительное время восстановления подачи пара — сегодня в 17:00.

Отмечается, что предполагаемая причина порыва — износ экранного трубопровода котла.