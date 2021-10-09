Лийметс: кризис внутренней демократии в Беларуси начал перерастать в региональную угрозу миру и безопасности

Кризис внутренней демократии в Беларуси начал перерастать в региональную угрозу миру и безопасности, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на трехчасовых неформальных слушаниях (по т.н. формуле Аррии) в Совете безопасности ООН, инициированных этой страной.

«Когда мы последний раз встречались в таком формате в январе этого года, то выразили глубокую озабоченность по поводу того, что происходило и продолжает происходить в самом сердце Европы, в государстве — основателе Организации Объединенных Наций. Политические репрессии в Беларуси — избиения, пытки, тюремное заключение, запугивание, подавление свободных СМИ, отключение интернета, а также блокировка онлайн-контента — продолжают усиливаться», — отметила Лийметс.

По ее словам, если в январе, когда были организованы первые подобные слушания, речь шла о 170 политзаключенных в Беларуси, то сейчас их число превышает 700 (на 8 октября — 801. — БелаПАН.) и продолжает расти, что вызывает глубокую тревогу. Мы разделяем горе тех сотен людей, которые находятся за решеткой, и тех тысяч, которые были вынуждены бежать из страны. Мы разделяем разочарование тех, чьи надежды на свободные выборы были жестоко раздавлены», — заявила Лийметс.

Она констатировала дальнейшее ухудшение ситуации со свободой СМИ в стране, что выразилось, в частности, в ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. «Сегодня мы находимся в ситуации, когда в Беларуси не осталось ни одного средства массовой информации, которое можно было бы считать свободным», — отметила глава эстонской дипломатии.

Лийметс упомянула вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. «Этот беспрецедентный шаг белорусских властей не только поставил под угрозу большое количество жизней, но и стал явным нарушением международного права», — подчеркнула она.

Как заявила Лийметс, в июне власти в Минске пошли еще дальше, «развернув политически мотивированную гибридную акцию против своих соседей». «Они заманивают в Беларусь тысячи граждан третьих стран, выдают им туристические визы, доставляют их на границу между Европейским союзом и Беларусью и заставляют нелегально пересекать границу в направлении соседних стран», — сказала министр.

Цель таких действий, по ее мнению, — дестабилизировать соседние страны и отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека в Беларуси.

Лийметс заявила, что международное сообщество не закрывает глаза на ситуацию в Беларуси, ЕС посчитал необходимым ввести ограничительные меры и продолжает принципиально реагировать на события в стране. Отмена санкций ЕС будет возможна только в том случае, если белорусские власти будут полностью придерживаться принципов демократии, верховенства закона и уважения прав человека, подчеркнула глава МИД Эстонии.

По ее словам, политически мотивированные судебные процессы и суровые приговоры, последовавшие за жестоким подавлением политического инакомыслия, не должны оставаться безнаказанными. «Народ Беларуси не одинок», — сказала Лийметс. Она призвала белорусские власти «прекратить насилие, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных».

Международное сообщество должно постоянно следить за ситуацией «до тех пор, пока народ Беларуси не сможет по-настоящему пользоваться своими правами и свободами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека», считает министр иностранных дел Эстонии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал на слушаниях проявить твердость в требованиях к официальному Минску выполнять свои международные обязательства призвал, а первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова « обратила особое внимание » на продолжающееся нарушение прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, «которая только усиливается».

В слушаниях участвовали представители 39 стран, в том числе 14 министров и заместителей министров иностранных дел.

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