Что произошло с валютой

На ушедшей рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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Свои позиции потеряли:

евро на 0,0539 пункта (с 2,9142 до 2,8603 белорусского рубля);

доллар на 0,0375 пункта (с 2,515 до 2,4775 белорусского рубля);

российский рубль на 0,012 пункта (с 3,4532 до 3,4412 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,1256 пункта (с 6,3495 до 6,2239 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна на 0,0397 пункта (с 9,4427 до 9,403 белорусского рубля за 100 гривен).

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе-сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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