Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 127

На ушедшей рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции потеряли:

  • евро на 0,0539 пункта (с 2,9142 до 2,8603 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0375 пункта (с 2,515 до 2,4775 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,012 пункта (с 3,4532 до 3,4412 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,1256 пункта (с 6,3495 до 6,2239 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна на 0,0397 пункта (с 9,4427 до 9,403 белорусского рубля за 100 гривен).

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года