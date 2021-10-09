Что произошло с валютой
На ушедшей рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции потеряли:
- евро на 0,0539 пункта (с 2,9142 до 2,8603 белорусского рубля);
- доллар на 0,0375 пункта (с 2,515 до 2,4775 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,012 пункта (с 3,4532 до 3,4412 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,1256 пункта (с 6,3495 до 6,2239 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна на 0,0397 пункта (с 9,4427 до 9,403 белорусского рубля за 100 гривен).
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе-сентябре редний курс наличного доллара
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