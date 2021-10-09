Дипломат: Кремль использует Беларусь как плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками

Украина желает развивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь как независимой, суверенной и процветающей страной, в которой отстаиваются демократические ценности и уважаются основные свободы, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на неформальном заседании Совета безопасности ООН 8 октября по ситуации в Беларуси.

«К сожалению, сегодня Беларусь все больше отдаляется от этой цели», — сказала Джапарова. По ее мнению, которое приводит пресс-служба МИД, в рамках политики президента России Владимира Путина на всестороннее поглощение и лишение Беларуси ее суверенитета фактически происходит аншлюс страны и ее превращение в новую военную базу для дестабилизации в Европе.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства «обратила особое внимание» на продолжающееся нарушение прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, «которая только усиливается».

«Сказать, что мы встревожены, — это ничего не сказать», — заявила Джапарова. По ее словам, жертвами репрессий стали и граждане Украины. МИД продолжит прилагать усилия «для освобождения незаконно удерживаемых» соотечественников и защиты их прав.

Дипломат также отметила, что Кремль использует Беларусь как «плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками, которые направляет на Польшу и Литву». «Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси», — призвала она.

Как подчеркнула Джапарова, Украине и всей Европе очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой странной, а дальнейшая интеграция с РФ не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал на слушаниях проявить твердость в требованиях к официальному Минску выполнять свои международные обязательства призвал.

Неформальное заседание (по т.н. формуле Аррии) инициировали члены СБ ООН Эстония, Великобритания, Ирландия, Норвегия, США и Франция. Соорганизаторами стали Украина, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия и Япония.

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