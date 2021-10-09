«Футболисты бились, но это не сработало». Проиграв эстонцам, сборная Беларуси опустилась на последнее место в группе
Очередной неудачей завершилось выступление национальной сборной Беларуси в отборочном турнире к
Накануне «красно-зеленые» в Таллинне в
По словам наставника, начало встречи выдалось неудачным, а вот стартом второй половины он остался довольным, однако «нам забили досадный гол».
«Футболисты бились на поле с первой до последней минуты, старались изо всех сил, но, к сожалению, это не сработало», — отметил Радужко.
Он заявил, что «хорошая игра» соперника «не стала сюрпризом», так как во время подготовки тренерский штаб узучал предыдущие игры прибалтов — с Уэльсом и Бельгией. «Мы знали, что Эстония хороша. У нас появилось много новичков, которые сначала не могли найти себя. Мы не смогли ничего спасти во втором тайме», — подчеркнул тренер.
Радужко пообещал пытаться «пересмотреть сегодняшнюю игру и сделать что-то лучше».
Во втором матче в нашей группе чехи и валийцы разошлись миром — 2:2.
Расписание оставшихся матчей в квинтете Е:
11.10.
- БЕЛАРУСЬ — Чехия;
- Эстония — Уэльс.
13.11.
- Бельгия — Эстония;
- Уэльс — БЕЛАРУСЬ.
16.11.
- Чехия — Эстония;
- Уэльс — Бельгия.
Ну а пока турнирное положение в группе следующее:
- Бельгия — 16 очков (после 6 матчей),
- Чехия — 8 (6),
- Уэльс — 8 (5),
- Эстония — 4 (5),
- Беларусь — 3 (6).
Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.