«Футболисты бились, но это не сработало». Проиграв эстонцам, сборная Беларуси опустилась на последнее место в группе

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Очередной неудачей завершилось выступление национальной сборной Беларуси в отборочном турнире к чемпионату мира 2022.

Накануне «красно-зеленые» в Таллинне в матче со сборной Эстонии уступили — 0:2. Подопечные Олега Радужко (в этом матче из-за болезни Георгия Кондратьева он исполнял обязанности главного тренера) пропустили на 57-й и 90+3-й минутах.

По словам наставника, начало встречи выдалось неудачным, а вот стартом второй половины он остался довольным, однако «нам забили досадный гол».

«Футболисты бились на поле с первой до последней минуты, старались изо всех сил, но, к сожалению, это не сработало», — отметил Радужко.

Он заявил, что «хорошая игра» соперника «не стала сюрпризом», так как во время подготовки тренерский штаб узучал предыдущие игры прибалтов — с Уэльсом и Бельгией. «Мы знали, что Эстония хороша. У нас появилось много новичков, которые сначала не могли найти себя. Мы не смогли ничего спасти во втором тайме», — подчеркнул тренер.

Радужко пообещал пытаться «пересмотреть сегодняшнюю игру и сделать что-то лучше».

Во втором матче в нашей группе чехи и валийцы разошлись миром — 2:2.

Расписание оставшихся матчей в квинтете Е:

11.10.

  • БЕЛАРУСЬ — Чехия;
  • Эстония — Уэльс.

13.11.

  • Бельгия — Эстония;
  • Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

  • Чехия — Эстония;
  • Уэльс — Бельгия.

Ну а пока турнирное положение в группе следующее:

  1. Бельгия — 16 очков (после 6 матчей),
  2. Чехия — 8 (6),
  3. Уэльс — 8 (5),
  4. Эстония — 4 (5),
  5. Беларусь — 3 (6).

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

 

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Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
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Тэги: футбол-сборная футбол-ЧМ-2022 Персона: Олег Радужко

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