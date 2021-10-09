«Футболисты бились, но это не сработало». Проиграв эстонцам, сборная Беларуси опустилась на последнее место в группе

Очередной неудачей завершилось выступление национальной сборной Беларуси в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 .

Накануне «красно-зеленые» в Таллинне в матче со сборной Эстонии уступили — 0:2. Подопечные Олега Радужко (в этом матче из-за болезни Георгия Кондратьева он исполнял обязанности главного тренера) пропустили на 57-й и 90+3-й минутах.

По словам наставника, начало встречи выдалось неудачным, а вот стартом второй половины он остался довольным, однако «нам забили досадный гол».

«Футболисты бились на поле с первой до последней минуты, старались изо всех сил, но, к сожалению, это не сработало», — отметил Радужко.

Он заявил, что «хорошая игра» соперника «не стала сюрпризом», так как во время подготовки тренерский штаб узучал предыдущие игры прибалтов — с Уэльсом и Бельгией. «Мы знали, что Эстония хороша. У нас появилось много новичков, которые сначала не могли найти себя. Мы не смогли ничего спасти во втором тайме», — подчеркнул тренер.

Радужко пообещал пытаться «пересмотреть сегодняшнюю игру и сделать что-то лучше».

Во втором матче в нашей группе чехи и валийцы разошлись миром — 2:2.

Расписание оставшихся матчей в квинтете Е:

11.10.

БЕЛАРУСЬ — Чехия;

— Чехия; Эстония — Уэльс.

13.11.

Бельгия — Эстония;

Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

Чехия — Эстония;

Уэльс — Бельгия.

Ну а пока турнирное положение в группе следующее:

Бельгия — 16 очков (после 6 матчей), Чехия — 8 (6), Уэльс — 8 (5), Эстония — 4 (5), Беларусь — 3 (6).

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.