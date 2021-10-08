Стипендиату Фонда президента Артему Боярскому предъявили еще одно обвинение

Дело 20-летнего экс-студента второго курса химфака БГУ, политзаключенного Артема Боярского передали в прокуратуру. Теперь он проходит подозреваемым по двум уголовным статьям: 361−1 УК «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», а также по части 1 статьи 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», передают правозащитники «Весны».

Фото: spring96.org

Артем находится за решеткой уже более полугода. В первый раз студента задержали 16 ноября прошлого года в Минске после марша пожилых людей. Парня арестовали на 15 суток. 24 марта этого года студента снова задержали — утром в общежитие БГУ пришли силовики. Суд прошел в Доме правосудия, Артема приговорили к 25 суткам административного ареста. Он должен выйти на свободу 18 апреля, но стало известно, что Артема Боярского задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования).

При допросе Артем сообщил адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться, что он является администратором признанного экстремистскими телеграм-канала и чата. Это видео было опубликовано в одном из провластных телеграм-каналов.

Сейчас, как стало известно, к первой статье прибавилась и вторая о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Артем был победителем олимпиад по химии, четыре раза становился стипендиатом специального Фонда президента по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся. В сентябре этого года Артем Боярский был зачислен на бакалаврскую программу «биотехнология» в Каунасский университет Витовта Великого. Вуз стал патроном парня.