Кадыров назначил 22-летнюю дочь министром культуры
Айшат Кадырова, 22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила должность министра культуры республики — спустя год после назначения на пост заместителя.
«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — написал в «Инстаграме» спикер республиканского парламента Магомед Даудов, назвав Кадырову своей племянницей, передает
Чуть больше года назад Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни. «С появлением Айшат работа министерства стала еще динамичнее. Она внесла особую лепту в культурную жизнь региона», — написал уступивший ей место министра Хож-Бауди Дааев. Какой пост теперь займет он сам, пока не сообщается.
До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Чеченский бренд в 2009 году создала жена главы Чечни Медни Кадырова, затем управление компанией передали его дочери.