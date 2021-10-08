Кадыров назначил 22-летнюю дочь министром культуры

Айшат Кадырова, 22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила должность министра культуры республики — спустя год после назначения на пост заместителя.

«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — написал в «Инстаграме» спикер республиканского парламента Магомед Даудов, назвав Кадырову своей племянницей, передает Би-би-си .

Чуть больше года назад Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни. «С появлением Айшат работа министерства стала еще динамичнее. Она внесла особую лепту в культурную жизнь региона», — написал уступивший ей место министра Хож-Бауди Дааев. Какой пост теперь займет он сам, пока не сообщается.

До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Чеченский бренд в 2009 году создала жена главы Чечни Медни Кадырова, затем управление компанией передали его дочери.