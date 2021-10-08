В Беларуси с 9 октября вводится обязательный масочный режим

/ Общество
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Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что с 9 октября вводится обязательный масочный режим в общественных местах.

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», — цитирует пресс-служба Минздрава заместителя министра и главного санитарного врача Александра Тарасенко.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с другими ведомствами, прежде всего МВД и Минтрансом.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: масочный режим коронавирус COVID-19 Персона: Александр Тарасенко

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