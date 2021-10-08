Выезда из Беларуси в ЕС ожидают почти 3 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 2,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают более 100 большегрузов, «Котловка» — 370, «Каменный Лог» — более 340, «Бенякони» — более 270, «Привалка» — более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 180 фур, «Берестовица» — более 90, «Козловичи» — свыше 500.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 170 грузовиков, «Урбаны» — свыше 150.

На украинском направлении перед пунктом пропуска «Мокраны» скопилось более 80 грузовиков, «Новая Рудня» — более 200, «Новая Гута» — свыше 50.