Выезда из Беларуси в ЕС ожидают почти 3 тысячи фур

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На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 2,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают более 100 большегрузов, «Котловка» — 370, «Каменный Лог» — более 340, «Бенякони» — более 270, «Привалка» — более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 180 фур, «Берестовица» — более 90, «Козловичи» — свыше 500.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 170 грузовиков, «Урбаны» — свыше 150.

На украинском направлении перед пунктом пропуска «Мокраны» скопилось более 80 грузовиков, «Новая Рудня» — более 200, «Новая Гута» — свыше 50.
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Тэги: очереди на границе

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