В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси

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В МИД Польши 8 октября вызвали временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Фото: gov.pl

Как пояснили в МИДе Польши, Александра Чесновского вызвали «связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Республики Беларусь против Республики Польша». Как сообщается, поверенного в делах принял директор Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

На белорусско-польской границе сейчас напряженная ситуация. Здесь за последние сутки границу пытались пересечь 523 мигранта. Пограничники задержали 35 человек. Все они граждане Ирака. Остальные попытки незаконного пересечения границы были остановлены. С начала месяца польские пограничники задержали 159 мигрантов. Из них 138 — иракцы, сообщает пограничное ведомство Польши.
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Тэги: Беларусь-Польша нелегальные мигранты Персона: Александр Чесновский

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