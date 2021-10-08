В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси
В МИД Польши 8 октября вызвали временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.
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На белорусско-польской границе сейчас напряженная ситуация. Здесь за последние сутки границу пытались пересечь 523 мигранта. Пограничники задержали 35 человек. Все они граждане Ирака. Остальные попытки незаконного пересечения границы были остановлены. С начала месяца польские пограничники задержали 159 мигрантов. Из них 138 — иракцы, сообщает пограничное ведомство Польши.