Политзаключенного бывшего следователя Егора Вершинина приговорили к двум годам колонии за участие в двух маршах, сообщили правозащитники «Весны».

Вершинина обвинили по ч.1 ст.342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Основным доказательством вины Егора стали две фотографии с марша, предоставленные человеком, против которого Вершинин когда-то вел дело в качестве следователя.

Егор не признал себя виновным.