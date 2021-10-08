Бывшего следователя Егора Вершинина приговорили к двум годам колонии

/ Общество
Просмотров: 108

Политзаключенного бывшего следователя Егора Вершинина приговорили к двум годам колонии за участие в двух маршах, сообщили правозащитники «Весны».

Вершинина обвинили по ч.1 ст.342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Основным доказательством вины Егора стали две фотографии с марша, предоставленные человеком, против которого Вершинин когда-то вел дело в качестве следователя.

Егор не признал себя виновным.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенный политический приговор следователь Персона: Егор Вершинин

Другие материалы на эту тему:

Степана Латыпова отправили в колонию на восемь с половиной лет

Степана Латыпова отправили в колонию на восемь с половиной лет

Андрей Шарендо: Полина подала мне знак — «Уезжай!»

Андрей Шарендо: Полина подала мне знак — «Уезжай!»

Маринич, Козулин, Санников… Кто еще из оппонентов Лукашенко оказался за решеткой

Маринич, Козулин, Санников… Кто еще из оппонентов Лукашенко оказался за решеткой

«Безумный срок — за веру в идею». Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии

«Безумный срок — за веру в идею». Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии