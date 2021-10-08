Мининформ разрешил вещание российского телеканала «Звезда HD»

/ Общество
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В Беларуси начнет вещание российский телеканал «Звезда HD». Соответствующее разрешение выдало Министерство информации Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

В Мининформе подчеркнули, что культурно-просветительный, военно-патриотический тематический телеканал «будет интересен зрителю своими документальными передачами, в которых раскрываются неизвестные факты истории, биографические сведения известных людей». Дистрибьютором канала в Беларуси выступает СООО «Космос ТВ».

По данным министерства, в Беларуси по состоянию на начало октября разрешение на трансляцию имеют 256 зарубежных каналов различной тематики и содержания.
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Тэги: Мининформ Беларусь-Россия Космос ТВ

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