Минфин прокомментировал резонансный проект изменений в Налоговый кодекс

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс предполагает «системные изменения в подходах к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций». Об этом говорится в комментарии к документу, размещенном на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что на 1 января 2021 года количество ИП в Беларуси составило около 270 тыс., из них около 84% работают без привлечения наемных лиц, то есть «по своей сути такие индивидуальные предприниматели являются самозанятыми». Вместе с тем им требуется вести учет, предусмотренный для предпринимателей, самостоятельно исчислять налоги, взносы в Фонд социальной защиты населения, представлять налоговые декларации, принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования.

Предлагается расширить круг самозанятых и значительно упростить администрирование их деятельности, что, по мнению разработчиков проекта, позволит работающим сейчас в статусе ИП гражданам перейти в категорию самозанятых.

Для таких граждан с 2022 года предусмотрено расширение перечня видов деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для ИП и иных физических лиц.

В перечень видов деятельности самозанятых дополнительно включены: ландшафтное проектирование, курьерская деятельность (доставка товаров, посылок, пакетов), чистка салонов транспортных средств, содержание могил, прокат развлекательного и спортивного оборудования.

С 2023 года для самозанятых предусмотрено установление налога на профессиональный доход (НПД) в процентах от получаемых доходов на основании цифровой платформы, позволяющей осуществлять прием безналичных платежей. При этом они смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных.

Предлагается установить следующие ставки НПД:

— при работе с физлицами, а также юридическими лицами-нерезидентами — 10% от выручки;

— при работе с организациями-резидентами — ставка в размере 10% будет применяться при сумме выручки до 60 тыс. рублей, в случае превышения этого значения — 20%.

Одновременно предлагается сохранить сбор за ремесленную деятельность.

С 2022 года предусмотрено сокращение перечня видов деятельности, облагаемых единым налогом, и запрет на применение ИП упрощенной системы налогообложения при оказании услуг (за исключением сферы туристической деятельности, здравоохранения, сухопутного транспорта, общественного питания, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей).

Предлагается исключить применение единого налога при реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг, дистанционной торговле товарами, в сфере услуг пассажирского транспорта, общественного питания.

С 2023 года для ИП будет установлен единый режим налогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами с возможностью осуществления отдельных видов деятельности и найма до трех работников.

Для микроорганизаций в рамках упрощенной системы налогообложения с 2022 года может быть отменена уплата НДС, корректируются критерии применения данного режима (валовая выручка в сумме 2,15 млн рублей в год, численность работников не более 50), а единая ставка налога устанавливается в размере 6%.

Также законопроект содержит изменения в части налогообложения физических лиц. С 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности или принятые по наследству жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество), становятся плательщиками налога на недвижимость.

При этом льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II групп, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах».

Подлежащая к уплате сумма налога определяется исходя из расчетной стоимости одного квадратного метра типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

Размеры расчетной стоимости одного квадратного метра типового капитального строения (здания, сооружения) устанавливаются согласно приложению к Налоговому кодексу. Например, налог на стандартную квартиру площадью 60 кв. м составит в год от 27 рублей в районных центрах до 48,6 рубля в Минске.

Проект изменений в Налоговый кодекс, вызвавший резонанс в деловом сообществе и практически никак с его представителями не обсуждавшийся в период его подготовки, был опубликован без каких-либо пояснений и комментариев на сайте Минфина 28 сентября.