За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1995 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1995 пациентов с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки выписано из больниц 1645 человек. Умерло 16 (повторение суточного рекорда) с выявленной коронавирусной инфекцией.

7 октября было 1983 новых случая коронавируса, 6 октября — 1991, 5-го — 1978, 4-го — 1872, 3-го — 1899, 2-го — 1998 (суточный рекорд), 1-го — 1993, 30 сентября — 1989, 29-го — 1993.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 553.795 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 529 853 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41 577 тестов на коронавирус (днем ранее — 39 968). Всего в стране проведено 8 775 597 тестов.

По информации Минздрава, 2 млн 378 тыс. белорусских граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 726 тыс. прошли полный курс вакцинации.