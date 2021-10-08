Польский патруль обстреляли со стороны Беларуси

Патруль солдат Войска Польского обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами, сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальска.

Фото: Polska Agencja Prasowa

В результате инцидента никто не пострадал.

«Таких провокаций становится все больше и больше», — цитирует Михальску RMF24 .

О стрельбе в районе границы с белорусской стороны сообщили и литовские пограничники. Около полуночи на территории Беларуси, у Швенченского района Литвы, были слышны три выстрела. Через час на этой же территории прогремел еще один выстрел. Сразу после полуночи, в ночь на пятницу, на территории Беларуси у Друскининского самоуправления Литвы были выпущены 7 сигнальных ракет, пишет Служба охраны госграницы Литвы.

Госпогранкомитет Беларуси опровергает заявление коллег. Там заявили, что за минувшие сутки оружие не применялось ни на одном участке границы.