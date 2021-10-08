Лукашенко заявил, что банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан

Выступая 8 октября на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, Александр Лукашенко раскритиковал экономическое состояние и зарплаты в Белкоопсоюзе.

«Системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей не удалось. Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа, но это почти нулевой уровень: рентабельность в первом полугодии как 2020 года, так и этого года — 0,6%. Никакого финансового запаса прочности в отрасли нет. А без него невозможны нормальные инвестиции в новые направления. Как вы собираетесь развиваться и выполнять свои планы? По сути, сейчас вы занимаетесь простым воспроизводством, а проще говоря, текущим проеданием. Что не может не настораживать», — сказал он.

«Белкоопсоюз — основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и прочими поставщиками товаров составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная — 109 млн рублей, или 24% (четверть)», — обратил внимание Лукашенко.

Просрочка по налогам в бюджет составляет 3 млн рублей. Просроченная задолженность перед банками при общей сумме долга 337 млн рублей составляет всего 2,5 млн (0,7%). «Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит (или пугают, что не дадут). Поэтому вы и гоните всю свою прибыль в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите неслабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет (хотя во всех странах бюджет и налоги — святое!), ни своих поставщиков, которых к тому же наверняка посадили на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты. Но свои обязательства не выполняете», — отметил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что и банки могут войти в положение потребительской кооперации: «Банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Хотя бы пропорцию 50 на 50 посмотрите. Нет же, свое вырвали и наплевать на бюджет и все остальное. С таким подходом пора заканчивать».

Новому руководителю Белкоопсоюза Олегу Мацкевичу Лукашенко поручил в течение нескольких месяцев разобраться и навести порядок в финансовых потоках. «Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите председателя Комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года», — добавил он.

«Как результат плачевного состояния финансов — нечем хвалиться в вопросе заработной платы. А ведь суть всей работы — сколько ты можешь заплатить простому человеку. Отсюда и качество кадров, и мотивация, — отметил Лукашенко. — Долгов по зарплате нет, но это слабое утешение. Средняя за восемь месяцев — 761 рубль, ровно половина от среднереспубликанского уровня. Непонятно, каких работников вы собираетесь привлечь в отрасль за такие доходы».

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