Лукашенко: поляки хотят занять Беларусь

Необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, заявил Александр Лукашенко, выступая 8 октября на общем собрании представителей Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю, — подчеркнул Лукашенко. — И если мы в экономике, в деятельности «Белкоопсоюза» выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить».

Он отметил, что экономике сегодня надо уделять особое внимание. «А в экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина. Вы мой характер знаете: за мной не заржавеет. И полномочий у меня достаточно, пока еще новую Конституцию не приняли и пока я еще президент. Поэтому надо начинать шевелиться», — добавил Лукашенко.

Участниками собрания стали около 450 представителей организаций и предприятий, входящих в систему «Белкоопсоюза». На собрании был избран председатель правления, им стал первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.

Во время собрания Лукашенко обозначил проблемные вопросы в деятельности потребительских обществ и возможные пути их решений. Свои поручения он адресовал не только новому председателю «Белкоопсоюза». В равной степени это, по его словам, касается и правительства, облисполкомов, отраслевых ведомств.

«Вы все в одной лодке. И если она раскачается или, не дай бог, перевернется, спрятаться ни у кого не выйдет. Ответит вся вертикаль власти. По-другому быть не может, — подчеркнул Лукашенко. — Помните, «Белкоопсоюз» был создан людьми и для людей. Ваша система имеет огромнейший потенциал. Никто меня в этом не переубедит. Вы можете конкурировать по всем направлениям. Главное, не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи».