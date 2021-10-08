Биржа: перед выходными евро и доллар сильно упали

Белорусский рубль укрепил свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам на последних торгах недели.

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Евро потерял сразу 0,0204 пункта и завершил сессию на отметке 2,8603 белорусского рубля.

Доллар упал на 0,0122 пункта — 2,4775 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0038 пункта — 3,4412 белорусского рубля за 100 российских.

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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