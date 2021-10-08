Биржа: перед выходными евро и доллар сильно упали
Белорусский рубль укрепил свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам на последних торгах недели.
Евро потерял сразу 0,0204 пункта и завершил сессию на отметке 2,8603 белорусского рубля.
Доллар упал на 0,0122 пункта — 2,4775 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0038 пункта — 3,4412 белорусского рубля за 100 российских.
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара
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