Руководить белорусским хоккеем поставили… гребца на каноэ

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ 2008 года Александр Богданович стал новым руководителем белорусского хоккея. Это стало известно после решения внеочередной отчетно-выборной конференции ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».

Кандидатура Богдановича называлась как в «кулуарах» хоккейного сообщества, так и в среде болельщиков. Поэтому сегодняшнее его избрание, по большому счету, не стало неожиданностью.

Напомним, 14 сентября Александр Лукашенко заявил, что «есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея… Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но, тем не менее, он хороший управленец».

Предыдущий глава ФХРБ Дмитрий Басков 10 сентября написал заявление об уходе со своего поста . На этот шаг он пошел спустя несколько дней после решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) о его отстранении на пять лет от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой. Лукашенко назначил его членом Совета Республики.

Кроме Баскова ранее федерацию: Евгений Анкуда, Лев Контарович, Юрий Бородич, Владимир Наумов, Владимир Швабовский, Евгений Ворсин, Игорь Рачковский, Семен Шапиро, Евгений Савилов.

Ранее сообщалось, что в ходе отчетно-выборной конференции Белорусской федерации гребли миллионер Александр Мошенский переизбран ее председателем.

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