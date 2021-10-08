Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Филиппинская журналистка Мария Ресса и редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Результаты Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло 8 октября.

Журналисты получили премию за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

В 2021 году на получение премии претендовали 234 человека и 95 организаций. В их числе была и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. По версии букмекеров, она входила в пятерку наиболее вероятных претендентов на победу наряду со Всемирной организацией здравоохранения, организацией «Репортеры без границ», российским политиком Алексеем Навальным и шведской экологической активисткой Гретой Тунберг.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, «добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Ранее престижные награды были вручены по медицине , физике , химии и литературе .

11 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по экономике.

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