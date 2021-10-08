Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Филиппинская журналистка Мария Ресса и редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Результаты Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло 8 октября.
Журналисты получили премию за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
В 2021 году на получение премии претендовали 234 человека и 95 организаций. В их числе была и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. По версии букмекеров, она
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, «добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».
Ранее престижные награды были вручены по
11 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по экономике.
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