За сутки в страны ЕС не впустили 514 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 514 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 7 октября было зафиксировано 523 попытки незаконного пересечения границы с белорусской территории. Задержано 35 нелегальных мигрантов — граждан Ирака, остальных в страну не впустили.

По данным погранслужбы, всего в октябре было задержано 159 нелегалов, в том числе 138 иракцев.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции за минувшие сутки задержали трех граждан Грузии (один с польским видом на жительство), гражданина Беларуси с видом на жительство в Польше, а также гражданина Украины. С начала месяца за подобную деятельность задержано 57 человек.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 7 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 25 иностранцами. Задержанных нет.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.559 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за минувшие сутки в страну пытался нелегально попасть всего один человек, его не впустили. Это минимальный показатель с конца июня, однако в погранслужбе считают, что «такое сокращение числа нелегальных мигрантов является временным».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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