Эстония — Беларусь. «Красно-зеленые» в Таллинне продолжат борьбу за путевку на ЧМ-2022

/ Спорт
Просмотров: 72

Сегодня в Таллинне на «Ле Кок Арена — Лиллекюла» национальная сборная Беларуси по футболу продолжит выступления в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

Встречу, которая начнется в 21:45 по минскому времени, будет обслуживать судейская бригада во главе со шведом Мохаммедом Аль-Хакимом.

Отметим, что из-за травм и болезней в Эстонию прибыл не самый оптимальный состав из Беларуси. Это напоминает ситуацию, когда в марте за несколько дней до матча практически весь основной состав прибалтов попался на COVID-19. Тогда белорусы не без труда одержали победу — 4:2.

Напомним, что глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов не так давно заявлял, что для нашей сборной в этом отборочном раунде еще ничего не потеряно, а это означает, что сегодня вечером «красно-зеленым» нужно «кровь из носу» брать три очка.  

Сегодня в нашей группе также чехи примут валийцев.

Расписание матчей по завершению сегодняшнего игрового дня:

11.10.

  • БЕЛАРУСЬ — Чехия;
  • Эстония — Уэльс.

13.11.

  • Бельгия — Эстония;
  • Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

  • Чехия — Эстония;
  • Уэльс — Бельгия.

Ну а пока турнирное положение в группе Е следующее

  1. Бельгия — 16 очков (после 6 матчей),
  2. Чехия — 7 (5),
  3. Уэльс — 7 (4),
  4. Беларусь — 3 (5),
  5. Эстония — 1 (4).

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-сборня футбол-ЧМ-2022