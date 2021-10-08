Евро существенно падает на фоне роста цен на нефть

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Европейская валюта сдает свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • евро — 2,8655 белорусского рубля (−0,0152 пункта);
  • доллар — 2,4809 белорусского рубля (−0,0088 пункта);
  • российский рубль — 3,4489 белорусского рубля за 100 российских (+0,0039 пункта).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут утром в пятницу, 8 октября. 

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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