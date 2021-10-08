Евро существенно падает на фоне роста цен на нефть
Европейская валюта сдает свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.
Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
- евро — 2,8655 белорусского рубля (−0,0152 пункта);
- доллар — 2,4809 белорусского рубля (−0,0088 пункта);
- российский рубль — 3,4489 белорусского рубля за 100 российских (+0,0039 пункта).
Ранее сообщалось, что
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара
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