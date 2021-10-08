Евро существенно падает на фоне роста цен на нефть

Европейская валюта сдает свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

евро — 2,8655 белорусского рубля (−0,0152 пункта);

доллар — 2,4809 белорусского рубля (−0,0088 пункта);

российский рубль — 3,4489 белорусского рубля за 100 российских (+0,0039 пункта).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут утром в пятницу, 8 октября.

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

Читайте также: