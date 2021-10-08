Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе более чем на миллион рублей

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Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе более чем на 1,023 млн рублей. Соответствующее постановление Совмина № 562 опубликовано 8 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Фото pixabay.com

В составе гуманитарной помощи медикаменты, мясные консервы и сухое молоко. Минздраву, МЧС, Гродненскому облисполкому поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а МЧС и Минтрансу — ее доставку на Кубу.

Финансирование расходов возложено на Минфин. Министерство иностранных дел должно оказать содействие в передаче Кубе гуманитарной помощи.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям при отсутствии в Республике Куба ограничений по карантину в связи с COVID-19 командировать в Республику Куба представителя руководства данного министерства и двух работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для передачи гуманитарной помощи», — говорится в документе.

 

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Тэги: Беларусь-Куба гуманитарная помощь

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