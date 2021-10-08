В Щучинском районе на пожаре погибли два человека — всего в четверг огонь забрал пять жизней

Трагедия произошла накануне днем в бытовом вагончике, расположенном в поле ОАО «АгроГЖС» недалеко от деревни Рытолевщина.

По информации МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины (1968 г.р.) и женщины (1975 г.р.).

Кроме этого, как отметили в ведомстве, 7 октября огонь забрал еще три жизни:

на территории зеленой зоны по улице Курчатова, 5 в Минске на месте загорания мусора обнаружена погибшая гражданка (1981 г.р.);

в жилом доме в деревне Кузевичи (Пружанский район) на пожаре обнаружен погибший пенсионер (1940 г.р.);

в жилом доме в деревне Новое Полесье (Лельчицкий район) на пожаре обнаружена погибшая женщина (1978 г.р.).

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4792 пожара (за аналогичный период прошлого года — 4613), на которых погиб 451 человек (443).