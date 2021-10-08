Беларусь до конца года откроет генконсульство в Гонконге
Беларусь до конца 2021 года откроет генеральное консульство в Гонконге. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 6 октября № 565, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.
«Открыть до 31 декабря 2021 года Генеральное консульство Республики Беларусь в Специальном административном районе Гонконг (Китайская Народная Республика)», — говорится в документе.
Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генконсульства в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Сейчас белорусские генеральные консульства в Китае работают в Чунцине, Гуанчжоу и Шанхае.
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Гонконг — специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
В 1997 году перестал быть британской колонией и вошел в состав Китая в качестве автономии.