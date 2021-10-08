В Россию не впустили крупную партию груш из Беларуси

Российские таможенники не разрешили ввоз на территорию РФ более 40 тонн груш.

Фото pixabay.com

Как сообщается, грузовики направлялись в Россию из Беларуси. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям, водители не смогли предоставить необходимые сопроводительные документы, а также сообщить информацию о месте происхождения товара.

Эти факты свидетельствуют, по мнению Россельхознадзора, может говорить о том, что фрукты ввезли из стран, чья продукция находится под санкциями.