В Россию не впустили крупную партию груш из Беларуси

/ Общество
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Российские таможенники не разрешили ввоз на территорию РФ более 40 тонн груш.

Фото pixabay.com

Как сообщается, грузовики направлялись в Россию из Беларуси. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям, водители не смогли предоставить необходимые сопроводительные документы, а также сообщить информацию о месте происхождения товара.

Эти факты свидетельствуют, по мнению Россельхознадзора, может говорить о том, что фрукты ввезли из стран, чья продукция находится под санкциями.

 

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Тэги: Россельхознадзор контрабанда санкционка груши

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