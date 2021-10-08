Сегодня вручат Нобелевскую премию мира — Светлана Тихановская в пятерке фаворитов

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Сегодня в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира. На престижную награду претендует около 330 кандидатов (в т.ч. почти сто организаций).

По мнению букмекеров, главным фаворитом является Всемирная организация здравоохранения. На втором месте находится организация «Репортеры без границ».

В пятерке также находятся российский оппозиционер Алексей Навальный, лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская и норвежская эко-активистка Грета Тунберг.

 

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Тэги: Нобелевская премия мира

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