Сенат США одобрил временное повышение потолка госдолга

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Сенат США проголосовал за закон о временном повышении лимита долга федерального правительства в размере 28,4 трлн долларов. Это сделано для того, чтобы избежать дефолта, который мог прийти уже в конце октября.

Законопроект поддержали 50 сенаторов. Против проголосовали 48 республиканцев.

Ожидается, что увеличение потолка долга на 480 миллиардов долларов, в результате чего общий размер лимита составит 28,9 трлн долларов, завершится к 3 декабря. В этот же день истекают сроки финансирование большинства федеральных программ, напоминает «ГА».

Законопроект, принятый верхней палаты, теперь поступил в Палату представителей, где, как ожидается, он также получит одобрение.

 

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Тэги: США сенат США

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