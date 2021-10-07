Лукашенко подписал указ о создании и деятельности холдингов

/ Экономика
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Александр Лукашенко 7 октября подписал указ № 385 «О создании и деятельности холдингов».

Фото носит иллюстративный характер

Документом расширяются полномочия управляющих компаний холдингов в управлении дочерними компаниями: доведение показателей, согласование бизнес-планов развития дочерних компаний, сообщает president.gov.by.

Устанавливаются права управляющей компании или определенной ею дочерней компании представлять в судах интересы участников холдинга по их делам, оказывать юридические и охранные услуги участникам одного холдинга, проводить закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств для нужд участников холдинга.

Указом также определяется порядок предоставления управляющей компании холдинга имущества в безвозмездное пользование от дочерней компании и безвозмездной передачи недвижимого имущества в пределах одного холдинга, расширяются возможности участников холдинга по использованию средств его централизованного фонда.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

 

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Тэги: белорусская экономика холдинги Персона: Александр Лукашенко

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