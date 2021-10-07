Снопков санкций не боится — экспорт калия и нефтепродуктов продолжится

Беларусь продолжит экспорт калия и нефтепродуктов, несмотря на санкции Запада , при этом контракты на транзит будут заключаться исходя в первую очередь из экономической целесообразности, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков 7 октября по итогам совещания о противодействии санкционным мерам.

«Бизнес расставит всё на свои места. Потребность мирового рынка в этих продуктах расставит всё на свои места. Калий, как бы там ни было, напомню, — 20% рынка. И, конечно, обвалить рынок калия без белорусского калия вряд ли целесообразно и с точки зрения мировой продовольственной безопасности, и с точки зрения бизнеса как такового, потому что сегодня уже на споте калий торгуется 1.000 долларов», — сказал Снопков в эфире телеканала СТВ.

«Скажите фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, какова будет стоимость сои?» — дополнил первый вице-премьер.

Как сообщалось, 24 июня Совет Евросоюза принял четвертый пакет санкций против белорусского режима и добавил к нему секторальные экономические ограничения , которые коснулись, в частности, нескольких стратегических экспортных отраслей.

В числе прочего вводится запрет на импорт и транспортировку нефтепродуктов, которые были произведены в Беларуси или экспортированы из страны, прямое или косвенное предоставление технической помощи, посреднических и страховых услуг в этой сфере. Запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.

Следует отметить, что по решению Совета ЕС запреты, касающиеся товаров двойного назначения, нефтепродуктов, удобрений и табачной продукции, не распространяются на исполнение контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.

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