В Осиповичском районе грузовик насмерть сбил двух человек, менявших на обочине колесо у фургона

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Осиповичском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции, недалеко от деревни Ясень на трассе М-5 Минск — Гомель 38-летний водитель фургона «Фиат Дукато» остановился на обочине для замены колеса. Помощь ему оказывал 33-летний пассажир.

Обоих мужчин (жили в Бобруйске) сбила грузовая «Скания» под управлением 43-летнего минчанина.

Травмы, полученные бобруйчанами, оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что в Светлогорске «БМВ» попал в аварию — погибли двое парней.

 

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Тэги: ДТП Город: Осиповичи

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