Цены на газ в Европе рухнули на торгах 7 октября

/ Экономика
Просмотров: 153

Цены на «голубое топливо» в Европе по итогам сегодняшних торгов сильно упали.

Вчера цена на бирже ICE превышала отметку 1900 долларов за 1 тыс. куб. м.

Сегодня же стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах зафиксировалась на рубеже 1178 долларов за 1 тыс. куб. м, пишет РБК.

Аналитики отметили, что такое резкое падение цен совпало c заявлением президента РФ Владимира Путина о намерении увеличить поставки газа в Европу.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: цены на газ

Другие материалы на эту тему:

Минск получил «комфортную» цену на газ, но хотел бы снизить ее до «справедливой»

Минск получил «комфортную» цену на газ, но хотел бы снизить ее до «справедливой»

Москва не стала душить Беларусь ценами на газ

Москва не стала душить Беларусь ценами на газ