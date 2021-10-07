Цены на газ в Европе рухнули на торгах 7 октября
Цены на «голубое топливо» в Европе по итогам сегодняшних торгов сильно упали.
Вчера цена на бирже ICE превышала отметку 1900 долларов за 1 тыс. куб. м.
Сегодня же стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах зафиксировалась на рубеже 1178 долларов за 1 тыс. куб. м, пишет
Аналитики отметили, что такое резкое падение цен совпало c заявлением президента РФ Владимира Путина о намерении увеличить поставки газа в Европу.