На границе вновь транспортный коллапс

/ Общество
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На границе Беларуси со странами Евросоюза и Украины образовались огромные очереди.

Как сообщает Госпогранкомитет, на 20:00 в пунктах пропуска своей очереди на выезд ожидало более 2200 грузовиков.

Литовское направление:

  • Каменный Лог — более 280;
  • Бенякони — более 270;
  • Котловка — более 240;
  • Привалка — более 160;
  • Видзы — более 90.  

Польское направление:

  • Козловичи — более 400; 
  • Брузги — более 160;
  • Берестовица — более 70.

Латвийское направление:

  • Григоровщина — более 160;
  • Урбаны — более 120.       

Украинское направление:

  • Новая Рудня — более 140;        
  • Мокраны — более 60;
  • Новая Гута — более 40;
  • Мохро — более 10.

Как сообщила в четверг Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы, большие «колейки» образовались на белорусско-литовской границе вызваны обновлением информационных систем белорусской таможни.

 

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Тэги: очереди фур на границе