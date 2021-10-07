На границе вновь транспортный коллапс
На границе Беларуси со странами Евросоюза и Украины образовались огромные очереди.
Как сообщает Госпогранкомитет, на 20:00 в пунктах пропуска своей очереди на выезд ожидало более 2200 грузовиков.
Литовское направление:
- Каменный Лог — более 280;
- Бенякони — более 270;
- Котловка — более 240;
- Привалка — более 160;
- Видзы — более 90.
Польское направление:
- Козловичи — более 400;
- Брузги — более 160;
- Берестовица — более 70.
Латвийское направление:
- Григоровщина — более 160;
- Урбаны — более 120.
Украинское направление:
- Новая Рудня — более 140;
- Мокраны — более 60;
- Новая Гута — более 40;
- Мохро — более 10.
Как сообщила в четверг Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы, большие «колейки» образовались на белорусско-литовской границе вызваны обновлением информационных систем белорусской таможни.