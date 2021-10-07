Министр Крейвис: электроэнергия с БелАЭС в Литву не поступает

C началом контроля за пропускной способностью литовско-белорусских соединений со стороны Литвы электроэнергия с Белорусской АЭС в это балтийское государство не поступает.

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Как заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, «на сегодняшний день электричество из Островца больше не поступает в Литву. (...) Сегодня я могу гарантировать это на 110 процентов. Для этих целей пропускная способность ЛЭП регулируется так, чтобы она не поступала».