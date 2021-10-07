Беларусь направит в Таджикистан 256 военнослужащих на три совместных учения ОДКБ

Белорусский контингент в составе 256 военнослужащих и пяти единиц техники примет участие в трех совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 18—23 октября на полигоне Харб-Майдон (Хатлонская область Таджикистана).

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси отмечает, что речь об учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021», специальных учениях с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021».

Ранее сообщалось, что к этим учениям привлекут в общей сложности более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

В ходе учений «Эшелон-2021» будет отрабатываться организация материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ при подготовке и во время совместной операции. Учения «Поиск-2021» посвящены организации и ведению разведки силами и средствами разведорганов стран организации.

Во время учений «Взаимодействие-2021» Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ проведут совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.