Лукашенко поставил чиновникам «ключевую задачу», чтобы «совершить подвиг»

Александр Лукашенко «не склонен драматизировать ситуацию» вокруг применения санкций против Беларуси. Об этом он заявил 7 октября на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции, — считает он. — Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они».

Лукашенко убежден, что невозможно «закрыть страну, которая находится в центре Европы». Он считает это «безумством».

Также Лукашенко заявил, что сложившаяся ситуация для Беларуси — «это вызов, определенный выход из зоны комфорта». «Но в то же время это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас Беларусь «внимательно смотрит на Африканский и Азиатский регионы, где живет 5,5 млрд человек — 70% населения». Кроме того, заявил он, Россия готова к сотрудничеству «по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси».

Оценивая состояние экономики в целом, он заявил, что результаты работы по итогам восьми месяцев «ощутимо выше прогнозных цифр и по объемам производства, и по экспорту, и по доходам населения».

«Я уже говорил: ключевая задача — сохранить эту динамику до конца года. И это будет огромный успех, если не подвиг», — подчеркнул Лукашенко.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании доложил, что в целом экономика в этом году развивается «на реальной качественной и сбалансированной основе». Рост ВВП за восемь месяцев составил 103%. «По оценкам, снижения не будет», — добавил первый вице-премьер. Видеофрагмент его выступления опубликован на сайте Лукашенко.

Экспорт товаров, по словам Снопкова, увеличен на 36%. «Дополнительно к прошлому году наши предприятия принесли валютной выручки 6,5 млрд долларов. Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые и легковые автомобили, трактора, мебель, продовольствие», — отметил он.

Внешнеторговое сальдо, составило более 2 млрд долларов — «рекордный показатель с 2013 года», подчеркнул Снопков.

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