У Ассоциации белорусских банков появился новый руководитель
У Совета Ассоциации белорусских банков появился новый руководитель.
Им, как сообщает пресс-служба организации, стал Михаил Проворов.
Он родился 21 июня 1969 года в Уфе. Окончил два вуза: Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище и Белорусский государственный экономический университет.
За почти три десятка лет деятельности в банковской сфере работал в «Приорбанке», «Белорусском народном банке», «Евробанке», а также в «Цептер Банке».
Ассоциация белорусских банков, как отмечается на ее сайте, является «негосударственной некоммерческой организацией», которая объединяет коммерческие банки и другие организации, деятельность которых «связана с функционированием денежно-кредитной системы».
Организация появилась на свет в 1990 году и в настоящее время объединяет 25 банков с разветвленной сетью филиалов по всей стране и девять организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы.
Основными ее целями являются:
- представление и защита прав и законных интересов своих членов;
- координация деятельности банков и повышение эффективности их работы;
- содействие выработке и осуществлению денежно-кредитной политики и развитию банковского дела в республике.