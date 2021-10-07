У Ассоциации белорусских банков появился новый руководитель

У Совета Ассоциации белорусских банков появился новый руководитель.

Фото с сайта infobank.by

Им, как сообщает пресс-служба организации, стал Михаил Проворов.

Он родился 21 июня 1969 года в Уфе. Окончил два вуза: Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище и Белорусский государственный экономический университет.

За почти три десятка лет деятельности в банковской сфере работал в «Приорбанке», «Белорусском народном банке», «Евробанке», а также в «Цептер Банке».

Ассоциация белорусских банков, как отмечается на ее сайте, является «негосударственной некоммерческой организацией», которая объединяет коммерческие банки и другие организации, деятельность которых «связана с функционированием денежно-кредитной системы».

Организация появилась на свет в 1990 году и в настоящее время объединяет 25 банков с разветвленной сетью филиалов по всей стране и девять организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы.

Основными ее целями являются:

представление и защита прав и законных интересов своих членов;

координация деятельности банков и повышение эффективности их работы;

содействие выработке и осуществлению денежно-кредитной политики и развитию банковского дела в республике.