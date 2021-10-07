Премьер Моравецки: ЕС полностью поддерживает Польшу в вопросе миграционного кризиса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обсудил с главами стран ЕС ситуацию на границе с Беларусью. Встреча прошла в замке Брдо в Словении во время саммита ЕС — Западные Балканы.

По словам главы правительства, Варшава пользуется полной поддержкой Брюсселя в ситуации, связанной с миграционным кризисом на границе стран ЕС и Беларуси, пишет polskieradio.pl .

Чиновник подчеркнул, что польско-белорусская граница также является восточной границей ЕС: «Здесь видно как на ладони, что нужно было ввести режим ЧП, что все наши действия по охране границы были вызваны необходимостью».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: